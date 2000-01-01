Что по-настоящему важно для каждого человека? Здоровье, семья, любовь и личностный рост. Чтобы жить полной и счастливой жизнью, важно находить баланс материального и духовного. Именно такой баланс предлагает iD Murino III. Здесь есть все, что позволит вам чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, не соглашаясь на компромиссы.