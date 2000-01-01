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Про то, что
по-настоящему важно

Что по-настоящему важно для каждого человека? Здоровье, семья, любовь и личностный рост. Чтобы жить полной и счастливой жизнью, важно находить баланс материального и духовного. Именно такой баланс предлагает iD Murino III. Здесь есть все, что позволит вам чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, не соглашаясь на компромиссы.

От создателей культовой
недвижимости

iD Murino III — это клубный квартал комфорт-класса в динамично развивающемся районе Ленинградской области от компании Euroinvest Development. Проект реализуется в сегменте Urban, что означает лояльность ценовой политики застройщика при продаже недвижимости повышенного класса. Urban — это всегда более высокий уровень комфорта, чем вы ожидаете.
Панорамные окна
в пол на верхних
этажах
Cт. м. «Девяткино»
Кирпич-монолит
Потолки 3 метра
на всех этажах
Широкий выбор
планировок – от студий
до четырехкомнатных
iD Club:
многофункциональное
пространство для
жителей квартала
Паркинг и гостевые
автостоянки
Бытовые сервисы,
магазины и кофейни
Огороженные,
благоустроенные
и безопасные дворы
без машин
Отделка
White Box

Дышать свежим воздухом, жить
в мегаполисе: расположение

iD Murino III расположен в западной части Мурино, в тихом живописном месте, недалеко от лесного массива. Пригородный пейзаж за окном, свежий воздух и пение птиц. Но буквально пять минут — и вы вольетесь в пульсирующий ритм мегаполиса. Магазины, рестораны, бытовые сервисы, салоны красоты и медицинские учреждения — в самом популярном пригороде Санкт-Петербурга есть вся необходимая инфраструктура.
5 мин
детский сад
поликлиника, больница
магазин «Магнит»
Школы
10 мин
«Девяткино»
выезд на КАД
Лента
20 мин
ТРК «МЕГА Парнас»,
«Леруа Мерлен»

Торгово-развлекательные центры

  • 1.«Лента»
  • 2.«Магнит»
  • 3.«Супер Лента»
  • 4.«МЕГА Парнас»
  • 5.«Леруа Мерлен»
  • 6.«Родео Драйв»
  • 7.«Парк Хаус»
  • 8.«Гранд Каньон»

Образование

  • 9.«Мал Да Велик», частный детский сад
  • 10.Детский сад «Медвежий стан»
  • 11.Муринский детский сад комбинированного вида № 1
  • 12.Муринский детский сад комбинированного вида № 7
  • 13.Детский сад № 35
  • 14.Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»
  • 15.Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2»
  • 16.Бугровская средняя общеобразовательная школа № 2

Медицина

  • 17.ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», амбулатория «Западное Мурино», терапевтическое отделение
  • 18.ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», амбулатория «Бугры» взрослая
  • 19.ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», амбулатория «Бугры» детская

Спорт

  • 20.Fitness House
  • 21.WellFit

Природные парки, горнолыжные курорты

  • 22.Зубровник
  • 23.Кавголовское озеро
  • 24.Озеро Хепоярви
  • 25.Курорт «Охта-парк»
  • 26.Курорт «Северный склон»

Замечать прекрасное
вокруг: архитектура

Эстетический интеллект — свойство каждого современного человека. В 21 веке нам важно окружать себя красотой не только внутри собственной квартиры.

Поэтому весь квартал iD Murino III, состоящий из 6 корпусов, выдержан в едином стиле скандинавского минимализма. В отличие от большинства проектов в локации, высота домов в iD Murino III — всего 12 этажей.

Все художественные решения архитекторов проекта направлены на то, чтобы жители ощущали свободу и гармонию на всей территории квартала.

Больше света

iD Murino III имеет исключительное отличие от других жилых комплексов в своем классе — все квартиры здесь имеют более высокие потолки - 3 метра.

Чувствовать
себя комфортно:
собственная
инфраструктура

На первых этажах корпусов iD Murino III разместятся магазины, кофейни, салоны красоты, бытовые сервисы, общественное пространство iD Club и въезды в подземный паркинг. Помимо променадов и велосипедных маршрутов, на территории расположатся игровые и спортивные зоны с воркаутами на открытом воздухе. Для комфортного хранения сезонных вещей в iD Murino III предусмотрены индивидуальные кладовые. 

Иметь личное пространство:
квартирография

Тип квартиры:
Двухкомнатная

Площадь: 57,46 м2

Кухня: 10,05 м2

Тип квартиры:
Евро 4

Площадь: 62,96 м2

Кухня: 15,24 м2

Тип квартиры:
Евро 2

Площадь: 36,81 м2

Кухня: 13,96 м2

Эффективно управлять
финансами: способы
покупки

Чтобы сделать качественное жилье доступным, Euroinvest Development предлагает большой выбор схем покупки вашей новой квартиры в iD Murino III. Проект реализуется по эскроу. Узнайте больше об ипотечных программах наших банков-партнеров и рассрочке.


+7 (812) 779-3-779
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Строить лучше.
На своей земле

Euroinvest Development – структурное подразделение многопрофильного холдинга Euroinvest, с 1992 года ведущего деятельность по развитию земельных участков, комплексному инженерному обеспечению территорий, теплоэнергетике, проектированию, строительству и эксплуатации коммерческой недвижимости и жилых зданий, а также управлению венчурным фондом.

Контакты

Будем рады видеть вас в нашем
офисе с понедельника по
воскресенье с 10.00 до 19.00.

+7 (812) 779-3-779

Центральный офис
ул. Рылеева, д. 11

Чернышевская 15 минут



Офис продаж  iD Murino
Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Мурино, пересечение б-ра
Менделеева и пр. Авиаторов Балтики
(напротив д. 7 по пр. Авиаторов Балтики)

Девяткино 3 минут