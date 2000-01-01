Скидка на квартиры на Старте продаж до 20 000 рублей с квадратного метра
Про то, что
по-настоящему важно
Что по-настоящему важно для каждого человека? Здоровье, семья, любовь и личностный рост. Чтобы жить полной и счастливой жизнью, важно находить баланс материального и духовного. Именно такой баланс предлагает iD Murino III. Здесь есть все, что позволит вам чувствовать себя счастливым здесь и сейчас, не соглашаясь на компромиссы.
От создателей культовой
недвижимости
iD Murino III — это клубный квартал комфорт-класса в динамично развивающемся районе Ленинградской области от компании Euroinvest Development. Проект реализуется в сегменте Urban, что означает лояльность ценовой политики застройщика при продаже недвижимости повышенного класса. Urban — это всегда более высокий уровень комфорта, чем вы ожидаете.
Панорамные окна
в пол на верхних
этажах
Cт. м. «Девяткино»
Кирпич-монолит
Потолки 3 метра
на всех этажах
Широкий выбор
планировок – от студий
до четырехкомнатных
iD Club:
многофункциональное
пространство для
жителей квартала
Паркинг и гостевые
автостоянки
Бытовые сервисы,
магазины и кофейни
Огороженные,
благоустроенные
и безопасные дворы
без машин
Отделка
White Box
Дышать свежим воздухом, жить
в мегаполисе: расположение
iD Murino III расположен в западной части Мурино, в тихом живописном месте, недалеко от лесного массива. Пригородный пейзаж за окном, свежий воздух и пение птиц. Но буквально пять минут — и вы вольетесь в пульсирующий ритм мегаполиса. Магазины, рестораны, бытовые сервисы, салоны красоты и медицинские учреждения — в самом популярном пригороде Санкт-Петербурга есть вся необходимая инфраструктура.
5 мин
детский сад
поликлиника, больница
магазин «Магнит»
Школы
10 мин
«Девяткино»
выезд на КАД
Лента
20 мин
ТРК «МЕГА Парнас»,
«Леруа Мерлен»
Торгово-развлекательные центры
1.«Лента»
2.«Магнит»
3.«Супер Лента»
4.«МЕГА Парнас»
5.«Леруа Мерлен»
6.«Родео Драйв»
7.«Парк Хаус»
8.«Гранд Каньон»
Образование
9.«Мал Да Велик», частный детский сад
10.Детский сад «Медвежий стан»
11.Муринский детский сад комбинированного вида № 1
12.Муринский детский сад комбинированного вида № 7
13.Детский сад № 35
14.Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»
15.Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2»
16.Бугровская средняя общеобразовательная школа № 2
Медицина
17.ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», амбулатория «Западное Мурино», терапевтическое отделение
Эстетический интеллект — свойство каждого современного человека. В 21 веке нам важно окружать себя красотой не только внутри собственной квартиры.
Поэтому весь квартал iD Murino III, состоящий из 6 корпусов, выдержан в едином стиле скандинавского минимализма. В отличие от большинства проектов в локации, высота домов в iD Murino III — всего 12 этажей.
Все художественные решения архитекторов проекта направлены на то, чтобы
жители ощущали свободу и гармонию на всей территории квартала.
Больше света
iD Murino III имеет исключительное отличие от других жилых комплексов в своем классе — все квартиры здесь имеют более высокие потолки - 3 метра.
Чувствовать себя комфортно: собственная инфраструктура
На первых этажах корпусов iD Murino III разместятся магазины, кофейни, салоны красоты, бытовые сервисы, общественное пространство iD Club и въезды в подземный паркинг. Помимо променадов и велосипедных маршрутов, на территории расположатся игровые и спортивные зоны с воркаутами на открытом воздухе. Для комфортного хранения сезонных вещей в iD Murino III предусмотрены индивидуальные кладовые.
Иметь личное пространство: квартирография
Тип квартиры: Двухкомнатная
Площадь: 57,46 м2
Кухня: 10,05 м2
Тип квартиры: Евро 4
Площадь: 62,96 м2
Кухня: 15,24 м2
Тип квартиры: Евро 2
Площадь: 36,81 м2
Кухня: 13,96 м2
Эффективно управлять финансами: способы покупки
Чтобы сделать качественное жилье доступным, Euroinvest Development предлагает большой выбор схем покупки вашей новой квартиры в iD Murino III. Проект реализуется по эскроу. Узнайте больше об ипотечных программах наших банков-партнеров и рассрочке.
+7 (812) 779-3-779
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Строить лучше. На своей земле
Euroinvest Development – структурное подразделение многопрофильного холдинга Euroinvest, с 1992 года ведущего деятельность по развитию земельных участков, комплексному инженерному обеспечению территорий, теплоэнергетике, проектированию, строительству и эксплуатации коммерческой недвижимости и жилых зданий, а также управлению венчурным фондом.
Контакты
Будем рады видеть вас в нашем офисе с понедельника по воскресенье с 10.00 до 19.00.
Офис продаж iD Murino Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, пересечение б-ра Менделеева и пр. Авиаторов Балтики (напротив д. 7 по пр. Авиаторов Балтики)
Девяткино3 минут
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